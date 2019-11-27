На Донетчине разыскали пропавшего 5 дней назад подростка

Пропавшего в Торецке (Донецкая обл.) 16-летнего подростка через 5 дней нашли в Бахмуте. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«16-летний парень решил попутешествовать и попробовать жить взрослой жизнью. Ища его правоохранители не одни сутки проверяли адрес за адресом, знакомых, заброшенные здания. Учитывая то, что на улице установилась минусовая температура, полицейские действовали быстро: сообщили о пропавшем в соседние населенные пункты, разместили информацию на блокпостах, в СМИ, социальных сетях. Мобильный телефон его был выключен и на связь с родными он не выходил», – рассказали в пресс-службе.

К правоохранителям Торецка обратились горожане, которые видели в СМИ информацию об исчезновении и сообщили правоохранителям, что парень живет в Бахмуте, и находится со своими друзьями.

«Уже через некоторое время мероприятия правоохранителей дали положительный результат. Подросток был найден действительно в соседнем городе. Сейчас с ним проведена профилактическая беседа. Подросток возвращен в свою семью и теперь для безопасности будет находиться под наблюдением местных правоохранителей и социальных служб», – рассказали в полиции.