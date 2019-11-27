Махинации с медкнижками: В Донецке задержали мошенницу

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержали женщину, которая мошенническим путем завладела денежными средствами горожан под предлогом оформления медицинских книжек. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Ворошиловского РО полиции Донецка обратился мужчина, который сообщил о том, что малоизвестная женщина предложила помощь в оформлении медицинских книжек, необходимых для устройства на работу. Свои услуги незнакомка оценила в 500 руб. (187 грн по курсу местного банка на 27.11.2019, – прим. ред) за каждый документ. Злоумышленница получила 2000 руб. (749 грн), однако не выполнила взятые на себя обязательства», – говорится в сообщении.

«Стражи порядка оперативно установили местоположение подозреваемой и задержали ее. Женщина изобличена в содеянном и дает признательные показания», – заявили в «полиции».

Задержанной грозит лишение свободы на срок до 2-х лет.