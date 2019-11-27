Барабаны против насилия: На Луганщине прошел флеш-моб (Фото)

На Луганщине продолжается ежегодная Всеукраинская акция «16 дней против насилия» для привлечения внимания общественности к актуальной проблеме преодоления домашнего насилия и насилия по признаку пола, содействия утверждению ненасильственной идеологии в обществе. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Вчера в Северодонецке на площади Победы в рамках проекта "Равенство ради безопасности" коалицией "Луганщина. Женщины. Мир. Безопасность" проведен тематический флеш-моб. В акции были задействованы барабаны как символ голоса пострадавших от насилия. Ведь голос одного человека часто трудно услышать, однако, проблему насилия нельзя замалчивать», – говорится в сообщении.

«К флеш-мобу присоединились студенты и учащиеся учебных заведений города, представители Главного управления Национальной полиции в Луганской области, патрульная полиция, члены коалиции "Луганщина. Женщины. Мир. Безопасность" и все неравнодушные. После завершения акции представители общественной организации "о мире" из города Славянска провели мастер-класс игры на барабанах для всех желающих», – сообщили в Луганской ОГА.

Всеукраинская акция «16 дней против насилия» в Северодонецке

Отмечается, что мероприятие было проведено участниками коалиции «Луганщина. Женщины. Мир. Безопасность» в рамках проекта «Равенство ради безопасности», который выполняется украинским женским фондом с участием Информационно-консультационного женского центра (Украина) и Центра содействия равенству (Литва) и финансируется Европейским Союзом. Поддержка была предоставлена Департаментом социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации.