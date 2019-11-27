В Минске обсуждают ситуацию на Донбассе

В Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «гуманитарная подгруппа Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе приступила к работе в Минске. Во время встречи участниками планируется обсуждение вопросов, связанных с организацией обмена удерживаемыми лицами и поиском пропавших без вести. Также будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности лиц, подлежащих обмену».

В «ЛНР» утверждают, что «рабочая группа по вопросам безопасности начала работу в Минске».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 12 ноября.