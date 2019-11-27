Сбил и скрылся: На Донетчине ищут свидетелей ДТП

В Мирнограде (Донецкая обл.) правоохранители ищут свидетелей ДТП, во время которого автомобиль сбил человека. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что во вторник, 26 ноября, в 19:20 в дежурную часть Мирноградского отделения полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что на дороге лежит человек.

«Прибыв на вызов, правоохранители установили, что 34-летнего пострадавшего неподалеку от автобусной остановки сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия», – рассказали в полиции.

Пострадавшего мужчину с многочисленными травмами госпитализировали в травматологическую больницу в Лимане.

«Правоохранители обращаются ко всем, кто мог быть свидетелем ДТП: если у вас есть какая-либо информация, немедленно обратитесь в местное отделение полиции или позвоните на номера 102 или 050-261-82-26», – обратились в полиции.