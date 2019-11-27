Зеленский в Вильнюсе встретился с президентом Литвы

В столице Литовской Республики, в Вильнюсе, сегодня, 27 ноября, в ходе официального визита в страну состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Официальная церемония встречи состоялась у Президентского дворца. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Литвы. После завершения встречи под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы состоится 12-тое заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики. Также будут подписаны двусторонние документы», – говорится в сообщении.

«Кроме того, президенты Украины и Литвы примут участие в украинском-литовском экономическом форуме», – заявили в Офисе президента Украины.