На Донетчине сельские медики получили новый автотранспорт (Фото)

В Краматорске состоялось вручение служебного автотранспорта медицинским работникам учреждений здравоохранения первичного уровня, работающих в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как отметил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников, в области продолжается строительство 21-го объекта здравоохранения. Общая стоимость составляет более 158 млн. грн. «Впереди еще 6 новых объектов. Также осуществляется закупка медицинского оборудования для медицинских учреждений в сельской местности на общую сумму 18 млн грн. Сейчас приобретены 23 Renault Duster стоимостью 695 тыс. грн каждый. Общая стоимость приобретенных авто – 11 млн 385 тыс. грн», – сообщил Клюшников.

По его словам, автомобили закуплены за средства государственного бюджета. «Считаю, что в каждом районе и объединенной громаде должна быть новая амбулатория с собственным автотранспортом и опытными врачами», – сказал Клюшников.

Директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Узун отметил, что качество медицинской помощи зависит от мобильности врача, который работает в амбулатории, поэтому наличие автомобильного транспорта является ключевым.