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На Донетчине мошенники дважды за день пытались выманить деньги у супружеской пары

27.11.19 13:13

В Краматорске патрульные задержали женщину, которая может быть причастна к телефонному мошенничеству. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что 26 ноября под предлогом помощи сыну правонарушители позвонили супружеской паре пенсионеров и потребовали крупную сумму.

«Говорили, что родственник сейчас у правоохранителей, его ждет следствие, но все не так безнадежно. Надо лишь – сделать, что скажут. Испуганные старики отдали 3,5 тыс. долл. неизвестной женщине, которая вскоре пришла за деньгами. Но мошенникам стало мало, поэтому они еще раз позвонили родителям "задержанного в полиции" мужчины. Требовали еще 10 тыс. грн», – рассказали в полиции.

Позвонить сыну из-за испуга и паники пожилые люди не смогли, но между этими двумя звонками преступников все же позвонили в полицию.

Патрульные прибыли как раз, когда женщина уже вошла в дом пожилых людей, чтобы забрать «откупные». Там ее и встретили полицейские, которые доставили гражданку в Краматорский отдел полиции для выяснения других обстоятельств дела.

«Патрульная полиция в очередной раз обращается с настоятельной просьбой проверять всю предоставленную вам информацию: о состоянии и местонахождении ваших родственников, о проблемах с банковской карточкой или покупками в интернет – магазине. Будьте бдительны! Если вы заметили странное – сразу звоните на 102!», – призвали в пресс-службе.

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