Зеленский обговорил с президентом Литвы ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обговорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию на Донбассе и подготовку к встрече в «Нормандском формате». Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Во время переговоров была констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам, как двусторонним, так и международным повесткам дня. Благодарим вас за твердую и последовательную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и нашей независимости», – сказал он

«Мы видим четкое понимание Литвой того, что международное давление и именно санкции должны продолжаться до полной деоккупации всей территории Украины и освобождения всех наших политических заключенных. Я проинформировал президента Науседу об актуальной ситуации на оккупированных территориях Украины и шагах по подготовке к 9 декабря – подготовке к встрече в Нормандском формате. Рад, что наши взгляды о завершении войны полностью совпадают», – заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, в столице Литовской Республики, в Вильнюсе, сегодня, 27 ноября, в ходе официального визита в страну состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой.