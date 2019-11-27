Суд арестовал на 60 суток подозреваемого в смертельном ДТП на Донетчине

Суд на 60 суток арестовал подозреваемого в смертельном ДТП, которое произошло в Славянске (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

В полиции напомнили, что ДТП произошло 24 ноября. Водитель автомобиля «Фольксваген» на скорости въехал в минивэн. В результате удара пять человек в минивэне получили травмы, один из пассажиров – смертельные. Нарушитель скрылся с места аварии, но его разыскали. Им оказался 23-летний житель Славянска. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по признакам ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Виновнику ДТП грозит до 8 лет заключения.

По решению суда мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.