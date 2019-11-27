Зеленский поблагодарил Литву за помощь для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего официального визита в Литву поблагодарил Литовскую Республику за практическую помощь для восстановления Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Отдельно хочу подчеркнуть важность практичной помощи, которую предоставляет нам Литовское государство и его граждане – мы все вам благодарны, честно. Речь и о медицинской реабилитации раненых украинских военных, и о социальном восстановлении Донбасса, в частности о проекте обустройства Авдеевской школы стоимостью около 1 млн евро», – сказал он.

Главы государств также подписали Декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой на период с 2020 по 2024 годы.

Как сообщалось ранее, в столице Литовской Республики, в Вильнюсе, сегодня, 27 ноября, в ходе официального визита в страну состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент Украины Владимир Зеленский обговорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию на Донбассе и подготовку к встрече в «Нормандском формате».