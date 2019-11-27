Работавший в «ДНР» разведчик создает положительную репутацию украинским спецслужбам, – эксперт

Бывший «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха, пять лет проведший в «ДНР», оказался сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Факт того, что 5 лет разведчик работал под прикрытием, создает положительную репутацию украинским спецслужбам. Об этом «Донецким новостям» рассказала эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Ева Антоненко.

«Хотелось бы отметить, что сам факт наличия столь своевременно внедренного и аж 5 лет работавшего под прикрытием шпиона автоматически создает положительную репутацию украинским спецслужбам», – сообщила Антоненко.

«Если это правда, получается, что все это время украинская сторона не являлась исключительно объектом, надеющимся лишь на Минский процесс, а вела свою внутреннюю игру, сохранив некую степень субъектности и в контексте Минского процесса тоже», – добавила она.

С другой стороны, по словам эксперта, есть также вероятность, что Матюха на самом деле все это время не был украинским агентом, а обнародованная информация является следствием договоренностей с ним с целью как создания политической нестабильности внутри администраций «республик», так и с целью повышения репутации СБУ внутри Украины.

Антоненко считает, что заявления Матюхи могут быть направлены на срыв Минского процесса или на моральную подготовку к тому, что встреча в Нормандском формате не будет результативной. «Его риторика очень напоминает высказывания представителей предыдущей власти, при которой Минский процесс был заморожен», – отмечает эксперт.

По ее словам, любые переговоры предполагают уступки с двух сторон, а без взаимных уступок вряд ли получится достичь каких-либо договоренностей вообще. «На переговорах случается, что обе стороны могут остаться недовольными, зато их результат будет достигнут», – подытоживает Антоненко.

Более подробно с мнением Евы Антоненко и комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «"Референдум" или вторжение: Эксперты прокомментировали откровения украинского разведчика с Донбасса».