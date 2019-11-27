В Северодонецке разоблачили ОПГ сбытчиков психотропов (Фото)

В Северодонецке полицейские разоблачили организованную преступную группу сбытчиков психотропа «PVP». Об этом сегодня, 27 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«40-летний житель г. Северодонецка организовал преступную группу, в которой четко распределил роли между ее членами. Каждый из участников занимался конкретным преступным направлением – приобретением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ. Оперативники задокументировали деятельность группы в момент сбыта особо опасного психотропного вещества "PVP" на сумму более 18 тыс. грн», – написала она.

«Во время проведения одновременных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли мобильные телефоны, денежные средства в сумме 5 150 долл. США, 2 260 евро, 1 тыс. росс. руб., револьвер (под патрон "флобер") и банковские карточки», – отметила Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По ее словам, подозреваемым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Всем членам преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.