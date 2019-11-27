В ПФУ рассказали о реорганизации территориальных управлений (Инфографика)

В 2016 году начался процесс реорганизации территориальных управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для выполнения утвержденной правительством Стратегии модернизации и развития ПФУ на период до 2020 года. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Внутренние процессы реорганизации территориальных управлений Фонда имеют целью усовершенствование процесса предоставления услуг гражданам», – говорится в сообщении.

Так, реорганизация осуществлялась в три этапа. Количество действующих территориальных управлений (юридических лиц) на сегодня составляет 55 единиц, в том числе в Донецкой области – 14, Луганской области – 16.

Кроме того, по информации пресс-службы, с целью улучшения обслуживания граждан также создана сеть удаленных рабочих мест специалистов Фонда (сегодня их 1 284) в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), объединенных территориальных громадах (ОТГ), агентских пунктах, помещениях банков, отделениях почтовой связи, других предприятиях и организациях.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.