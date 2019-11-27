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Семьи переселенцев получат жилье в Житомире

27.11.19 16:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые сейчас живут в Житомире, смогут получить жилье за ​​счет софинансирования государственного и местного бюджетов. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Так, по информации ведомства, более 1 млн 866 тыс. грн выделено государственной субвенции местному бюджету города Житомир на «осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины».

Соответствующее распоряжение сегодня приняли на заседании правительства. «Таким образом, 6 семей из числа ВПЛ уже в ближайшее время смогут въехать в собственное жилье. Среди тех, кто получит жилье, семьи с детьми, в том числе одна семья имеет ребенка с инвалидностью, в других семьях мамы самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине получить временное жилье для переселенцев – реально. Для этого есть деньги в бюджете, но они не используются. И причина этого – отсутствие запросов на участие в программе строительства временного жилья от самих громад.

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