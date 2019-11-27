Сведения о российском плане «Б» от украинского разведчика представляют интерес, – политконсультант

Сведения о плане «Б» РФ в отношении неподконтрольного украинским властям Донбасса, которые предоставил бывший «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха, пять лет проведший в «ДНР» и оказавшийся сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, представляют интерес. Об этом «Донецким новостям» рассказал политический консультант Ярослав Божко.

По его словам, скорее всего, Эдуард Матюха как агент военной разведки находился под угрозой провала. «Иначе очевидной причины его рассекречивать не существует», – уверен Божко.

Он отмечает, что сведения о подготовке возможного полномасштабного вторжения России в Украину далеко не первый раз поступают, в том числе от украинских разведчиков. «План "Б" представляет определенный интерес, для 2019 года это новые сведения», – говорит политический консультант.

«Однако стоит понимать, что это альтернативы, которые разрабатываются российскими военными и спецслужбами. Политического решения касательно их применения нет, пока существует основной сценарий. Само существование планов еще не начинает их реализацию», – добавляет он.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «"Референдум" или вторжение: Эксперты прокомментировали откровения украинского разведчика с Донбасса».