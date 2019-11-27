На Донетчине завершают капремонт еще одной опорной школы (Фото)

В Северске (Донецкая обл.) завершается капитальный ремонт опорной школы № 2. Об этом сегодня, 27 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, основные работы уже выполнили, остается смонтировать оборудование пищеблока и обустроить футбольное поле.

«Подрядчики обещают завершить все до конца года, и в третьей четверти 180 учеников уже будут учиться в своей школе», – сообщил Кириленко.

По информации пресс-службы ДонОВГА, школа рассчитана на 560 учеников, сейчас в ней работает 22 преподавателя. При проведении капитального ремонта в школе прошло утепление наружных стен, кровли, капремонт наружных сетей систем водоснабжения и канализации, благоустройство прилегающей территории, создание мини-футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, устройство ограждения территории школы и спортивных площадок, ремонт и переоснащение пищеблока, внутренних инженерных сетей; мероприятия для маломобильных групп населения, оснащение новым оборудованием и мебелью.