Лавров рассказал, к чему будет призывать РФ на саммите в Нормандском формате

Россия на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря призовет Киев к прямому диалогу с временно неподконтрольным украинским властям Донбассом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс Украина».

«Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей», – заявил Лавров.

«Обо всем этом будем говорить на саммите Нормандского формата 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению Минских договоренностей», – добавил он.

Глава МИД РФ также уверяет, что Россия не может самостоятельно выполнить Минские договоренности, так как она не является стороной конфликта.

«Россия как член "нормандской четверки" сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины», – утверждает Лавров.