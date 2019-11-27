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Вез охотничьи патроны и нож: На КПВВ Донетчины задержали мужчину (Фото)

27.11.19 18:15
Фото: пресс-служба Донецкий погранотряд
Фото: пресс-служба Донецкий погранотряд

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.) гражданин пытался провезти с сокрытием в личных вещах более 80 патронов и охотничий нож для собственного пользования. Это обнаружил служебный пес. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, мужчина двигался на въезд с временно неподконтрольной украинской власти территории по маршруту Макеевка – Мариуполь за рулем автомобиля марки «Тойота». «Во время работы совместной досмотровой группы в составе военнослужащих Донецкого пограничного отряда и представителей ГФСУ из состава Объединенных сил состоялось срабатывание служебной собаки пограничников. В ходе углубленного осмотра транспортного средства с сокрытием в личных вещах гражданина обнаружены охотничьи патроны калибра 12 мм: MOCCHI 12 ITALY – 18 единиц, TEPEN 12K – 10 единиц, FROCCHI 12 HV 11/0-SG BUCK – 20 единиц, LANIGNINA JAMLLARE BSP – 25 единиц, 7,62 мм FC NIM 243 – 10 единиц и охотничий нож», – говорится в сообщении.

Об обнаружении было сразу сообщено представителям Национальной полиции в КПВВ. «Мужчина объяснил, что вез указанные вещи для личного пользования и не возражал, что знал о запрете на их перевозку в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК», – уточняется в сообщении.

Гражданин и то, что было у него выявлено, передан представителям Национальной полиции.

Фото: пресс-служба Донецкий погранотряд

Пограничники напоминают, что перемещение патронов (в том числе охотничьих) через линию разграничения запрещено.

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