«Каргилл. После моста очередь в два ряда»: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Елена: «14:28. Из Горловки машин 60, льготы машин 7»;

Елена: «14:30. В Горловку на ДНР около 40 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юрий: «11:13. "Каргилл" в Украину, на 11:30 (по местному времени, – ред.) очередь в конце спуска с моста, льгота немного меньше. Пешеходы ~ 200-300 человек»;

Алексей: «11:52. 12:46 (по местному времени) из Донецка ("Каргилл") в Марьинку – очередь до подъема (моста), почти столько же и льготы»;

Алексей: «12:26. 13:22 (по местному времени) Еленовка -> Новотроицк до 20 машин»;

Vital: «14:29. Очередь на "Каргилле": после моста до КПП очередь в два ряда».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «12:45. В Еленовке по 10-15 машин в обе стороны, пеших практически нет. В Новотроицке пеших было много, но пропускали быстро»;

«Modamo»: «13:10. В Еленовке в Донецк машин 20-30. Точно не видно, а посчитать – на улице дождь».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Mirage»: «10:46. В Пищевике, в сторону Донецка, машин нет»;

«devichka»: «11:02. В Октябре все стоят на "нулевом" из Донецка»;

Эдуард: «13:02. Гнутово, Пищевик – пусто в обе стороны. Октябрь тоже пусто»;

«Disпетчер»: «14:30. Еленовка в Украину – никого нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.