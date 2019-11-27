200 скорых для Украины: Фонд Рината Ахметова передал медикам «скорые»-внедорожники

Фонд Рината Ахметова передал 31 автомобиль первичной медико-санитарной помощи, созданный на базе Toyota Land Cruiser. Торжественное вручение ключей медикам состоялось в рамках проекта «200 скорых для Украины». Таким образом, уже 170 из 200 автомобилей «скорой помощи» от Фонда Рината Ахметова спасают жизни украинцев по всей стране, сообщает пресс-служба Фонда.

Это первая большая партия джипов для медиков. Ранее Фонд передавал первые три опытных образца спецавтомобилей на базе внедорожников. Они успешно работают в Кривом Роге, Космаче (Ивано-Франковская область) и Кристиновке (Черкасская область).

«Ринат Ахметов поручил Фонду укомплектовать и передать медикам самые современные автомобили для спасения жизни. Именно над этой задачей мы работаем. Именно такие машины уходят во все уголки нашей страны. Всего в рамках проекта «200 скорых для Украины» мы передадим 64 скорых-внедорожника. Они оборудованы по последнему слову медицинской техники. Горные районы, а также отдаленные ОТГ впервые получают технику такого класса», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

«Мы обслуживаем 20 населенных пунктов, в которых живут 15 тысяч человек. Очень тяжело приходится, потому что на такое количество людей у нас всего одна машина – старый китайский джип, который постоянно ломается. У нас 8 семейных врачей, и они много лет мечтали о новом автомобиле, чтобы вовремя доезжать до пациентов. Сегодня эта мечта сбылась. Ринат Ахметов подарил нашему району этот невероятный автомобиль!» – прокомментировала получение машины первичной медико-санитарной помощи, созданной на базе Toyota Land Cruiser, главный врач Ямпольского районного медицинского центра первичной медико-санитарной помощи Галина Плахотная. Вместе с Ямполем медицинские джипы получили еще 30 центров первичной медико-санитарной помощи и сельских громад из 16 областей.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за то, что подарил нам такой прекрасный подарок. Наш район можно считать забытым. Поэтому первая эмоция, когда узнали, что нам подарят автомобиль – удивление. Такой автомобиль нам крайне необходим. Особенность нашего региона в том, что очень долго добираться в райцентр. Одна амбулатория на четыре села. Есть не очень хорошие дороги, но этот автомобиль позволит быстро добраться до пациента. В народе говорят, что хороший человек – счастливый человек. И добро обязательно возвращается к тому, кто его дает. Хочу пожелать, чтобы добро, которое делает Фонд Рината Ахметова, возвращалось в стократ», – сказала представительница Старого Села Ровенской области Алена Кузьмич, получив ключи от внедорожника.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

В медицинских учреждениях страны уже работает 170 современных автомобилей от Рината Ахметова. Это неонатальные машины типа С (для реанимации младенцев), типа В (реанимация на колесах) и типа А1 (внедорожники).

До конца года станции «скорой помощи», больницы и амбулатории получат еще 30 новых внедорожников от Фонда Рината Ахметова – и проект «200 скорых для Украины» будет успешно завершен. Все оборудованные по последним стандартам автомобили «скорой медицинской помощи» позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.

5 фактов о «скорых»-внедорожниках: