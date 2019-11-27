На Луганщине 5 пострадавших от взрыва мин жителей получат от 3 до 5 тыс. евро помощи

В Станично-Луганском районе пяти местным жителям, пострадавшим от подрывов на боеприпасах, выделят от 3 до 5 тыс. евро на операции по протезированию. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц по вопросам евроинтеграции Алексей Ильяшенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Когда мы находились в Станице Луганской с выездным заседанием комитета, к нам обратился глава районной администрации с тем, что мы забываем в законодательстве о тех людях, которые стали жертвами взрывоопасных предметов, а также о жертвах подрывов на минах. Речь идет о трактористах, энергетиках и комбайнерах, которые подорвались на минах, но они при этом не являются участниками АТО/ООС. Мы отреагировали вместе с вами на это обращение», – сказал Ильяшенко на парламентских слушаниях по результатам выполнения Национальной стратегии по правам человека при комитете Верховной Рады по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий.

Он отметил, что чиновники МинВОТ пересмотрели документы и меморандумы с западными партнерами, касающиеся технической помощи и обнаружили, что на некоторые пункты наложены ограничения в виде 10-20 тыс. грн на одного гражданина. В связи с этим, в ведомстве использовали другой путь.

«Мы выбрали 5 человек, которые потеряли конечности и решили, что выделим каждому из них от 3 до 5 тыс. евро, внеся изменения в соответствующие пункты меморандумов. Это было сделано для того, чтобы до конца года у нас было не 50 человек, которые получили по 10 тыс. грн и в глаза их не видели, а будет 5 конкретных людей с пятью нормальными протезами, которые стоят от 3 до 5 тыс. евро», – пояснил замминистра.

Ильяшенко также уточнил, что премьер-министр Украины поддержал решение ведомства изменить подход к материально-технической помощи, поскольку она может показать реальный результат и перестанет быть общими словами о поддержке людей.