На Донетчине полиция задержала подозреваемого в убийстве

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) полиции удалось обнаружить и задержать мужчину, который нанес смертельные удары ножом своему знакомому. Злоумышленник скрывался, и найти его удалось благодаря помощи кинологов со служебной собакой Бонифацием. Об этом сегодня, 27 ноября. сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Мирноградского отделения полиции позвонила местная жительница, которая сообщила о том, что она обнаружила тело своего 61-летнего знакомого с явными телесными повреждениями», – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители у погибшего было два ножевых ранения и многочисленные ушибы. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в тяжком преступлении.

«Служебный пес Бонифаций по запаху следов привел правоохранителей к одной из квартир многоэтажного дома, где жил злоумышленник», – отмечается в сообщении.

Как выяснилось, в минувшую субботу, 23 ноября, в гости к потерпевшему пришел 64-летний знакомый. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, и гость дважды ударил хозяина квартиры кухонным ножом.

Сейчас правонарушитель задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.