В Украине долг по оплате больничных превышает 1 млрд грн, – омбудсмен

В Украине задолженность по оплате больничных для работников составляет уже более 1 млрд грн. Об этом сегодня, 27 ноября, на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Мне стало известно, что задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд грн», – написала Денисова.

По ее словам, выплаты не осуществляются в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились.

Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда.

«С целью восстановления нарушенных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение материального обеспечения необходимо срочно провести заседание правления Фонда, на котором рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в бюджет Фонда. Одобренный проект подать в Министерство социальной политики Украины для внесения на утверждение Кабинетом Министров Украины», – добавила омбудсмен.

Крим того, она обратилась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, с просьбой «безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины».