Амнистия и дети: Что неприемлемо для Донбасса из опыта Либерии

Либерия в ходе процесса переходного правосудия последовала совету Комиссии правды и примирения и предоставила амнистию детям, принимавшим участие в вооруженном конфликте. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) УХСПЧ Олег Мартыненко.

«В послевоенной Либерии их [детей-комбатантов*] в 2006 году насчитывалось 21 тыс., из них 2 тыс. – только девушек. После того, как президент не согласился проводить амнистию, ссылаясь на то, что сейчас не та ситуация, чтоб проводить амнистию, поскольку не были закончены полностью боевые действия незаконных формирований в приграничных зонах, это требование пролежало около 5 лет», – отметил он.

«После этого следующий президент [Либерии], который пришел к власти, сказал, что готов проводить амнистию. И он объявил амнистию, как первую стадию, демобилизовал из вооруженных сил Либерии порядка 12 тыс. несовершеннолетних комбатантов, и поскольку незаконные вооруженные формирования по-прежнему работали в трех приграничных районах с Кот-д'Ивуаром, большая часть этих детей-комбатантов, не зная, что дальше их ожидает под словом "амнистия", они поняли, что их демобилизовали, и они остались без работы, они снова примкнули к вооруженным формированиям – по двум причинам», – продолжил правозащитник.

По его словам, часть несовершеннолетних участников боевых действий запугали и заставили присоединиться к незаконным вооруженным формированиям, а вторая часть – не умела ничего, кроме как воевать. «В итоге амнистия провалилась, дискредитировав само такое положение. Чтобы у нас в Украине подобных казусов не происходило, мы сошлись на том, что закон об амнистии должен включать следующие элементы: мы должны указать, каких временных рамок, каких событий и в каких населенных пунктах касается закон об амнистии. Если нужно – мы готовы указать даже группы лиц, которых касается амнистия», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде прошла очередная дискуссия с правозащитниками по поводу разработки инструментов переходного правосудия для неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и Крыма.

Напомним, аналитик УХСПЧ Олег Мартыненко считает, что амнистия для участников боевых действий на Донбассе усилит национальную позицию Украины. Эксперт назвал и нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также убежден, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.

* Комбатант – лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта.