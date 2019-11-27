Регистрация смерти и рождения на неподконтрольном Донбассе: Законопроект отправили на доработку

Сегодня, 27 ноября, Кабинет Министров Украины отправил на доработку законопроект о регистрации рождения и смерти на временно неподконтрольных территориях Украины. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Обсуждается такой проект закона (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения административной процедуры государственной регистрации фактов рождения или смерти, которые произошли на временно оккупированных территориях Украины). В итоге отправили на доработку в течение недели. Против в нынешнем виде, так как есть угроза манипуляции, выступили министр юстиции и министр внутренних дел», – написал Алексей Гончаренко.

Напомним, Кабинет министров упрощает регистрацию фактов рождения и смерти на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. По мнению правозащитников, новая процедура, по сути, никак не решает проблему.

Ранее сообщалось, что по данным советника секретаря СНБО Сергея Сивохи, с 2014 года на неподконтрольной Украине территории (Донбасса и Крыма) родилось 140 тыс. детей.

С 2016 года по 2019 год в Украине было зарегистрировано 27 453 факта рождения, которые состоялись в «Л-ДНР», и 52 745 фактов смерти.