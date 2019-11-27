Медреформа: В Украине пациентам оплатят специализированную медпомощь

Правительство Украины сегодня, 27 ноября, приняло Программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года, начав вторую волну реформы системы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Уточняется, что Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

«Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом". Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает многих пациентов, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена. Для этого медицинские учреждения вторичного уровня должны заключить договора с Национальной службой здоровья Украины. С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи», – отметил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, с 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для предоставления первичной медицинской помощи. Продолжается программа «Доступные лекарства», которая будет расширяться.

Правительство также приняло решение о введении госпитальных округов для того, чтобы пациенты имели доступ к качественной сети медицинских учреждений. Также, чтобы украинцы могли быстро и удобно добираться к ним.