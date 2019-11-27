Аферы с банковскими картами: Жительница Бахмута потеряла 11 тыс. грн

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) местная жительница потеряла 11 тыс. грн поверив мошеннику. Незнакомец позвонил ей по телефону и представился «сотрудником банка», после чего выведал нужную личную информацию. Сейчас правоохранители разыскивают афериста. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Бахмутского отдела полиции обратилась местная жительница, которая пожаловалась на то, что неизвестный снял средства с ее банковского счета», – сказано в сообщении.

Женщина рассказала, что до того, как она получила смс-сообщение о снятии денег, ей позвонил незнакомец, назвавшийся представителем Службы безопасности банка и попросил назвать анкетные данные и пин-код банковской карты, якобы для «идентификации». Не подозревая, что имеет дело с аферистом, женщина выполнила его просьбу. Так, воспользовавшись доверием, неизвестный снял с ее счета 11 тыс. грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает для злоумышленников до 3-х лет ограничения свободы.

«Помните, что настоящие сотрудники банковских учреждений никогда по телефону не спрашивают у своих клиентов личную информацию, для этого они приглашают граждан прийти в отделение и обратиться к оператору банка», – в очередной раз напомнили в полиции.