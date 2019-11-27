Первый уровень опасности: На Луганщине ожидается ухудшение погоды, – служба автодорог

В Луганской области с сегодняшнего дня, 27 ноября, и в течение ближайших дней ожидается осложнение погодных условий: гололед на дорогах, осадки при минусовой температуре и туман. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области на своей странице в Facebook.
«Служба автомобильных дорог в Луганской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий, начиная с 27 ноября, что может повлиять на обстановку на автодорогах… Призываем всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными на дорогах», – говорится в сообщении.
Так, по прогнозам синоптиков, 27 ноября по городу Северодонецку и местами по Луганской области ожидается гололед, на дорогах местами гололедица.
К концу недели прогнозируются осадки, возможен туман при минусовой температуре. При тумане, видимостью 200-500 м (первый уровень опасности, желтый). Ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
Также ожидаются колебания температур с переходами через 0 градусов, что является предпосылкой образования гололеда. При таких условиях есть вероятность возникновения гололеда на покрытии, особенно на искусственных сооружениях.
27 ноября и в ближайшие дни температура – ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 0 до плюс 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Служба автомобильных дорог в Луганской области также напоминает водителям о необходимости использования зимних шин. «Не забывайте о ближнем свете и противотуманных фарах, не превышайте скорость движения, держите безопасную дистанцию между автомобилями, избегайте резких маневров на дороге. Следует учитывать, что торможение на промерзшей дороге может быть очень длительным. Можно не успеть остановиться перед пешеходами и другими авто. Особенно внимательными и осторожными водителям следует быть на мостах и эстакадах, где вероятность образования локальной скользкости наибольшая», – отметили в Службе автодорог.