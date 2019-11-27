Первый уровень опасности: На Луганщине ожидается ухудшение погоды, – служба автодорог

В Луганской области с сегодняшнего дня, 27 ноября, и в течение ближайших дней ожидается осложнение погодных условий: гололед на дорогах, осадки при минусовой температуре и туман. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области на своей странице в Facebook.

«Служба автомобильных дорог в Луганской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий, начиная с 27 ноября, что может повлиять на обстановку на автодорогах… Призываем всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными на дорогах», – говорится в сообщении.

Так, по прогнозам синоптиков, ​​27 ноября по городу Северодонецку и местами по Луганской области ожидается гололед, на дорогах местами гололедица.

К концу недели прогнозируются осадки, возможен туман при минусовой температуре. При тумане, видимостью 200-500 м (первый уровень опасности, желтый). Ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Также ожидаются колебания температур с переходами через 0 градусов, что является предпосылкой образования гололеда. При таких условиях есть вероятность возникновения гололеда на покрытии, особенно на искусственных сооружениях.

27 ноября и в ближайшие дни температура – ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​от 0 до плюс 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Служба автомобильных дорог в Луганской области также напоминает водителям о необходимости использования зимних шин. «Не забывайте о ближнем свете и противотуманных фарах, не превышайте скорость движения, держите безопасную дистанцию ​​между автомобилями, избегайте резких маневров на дороге. Следует учитывать, что торможение на промерзшей дороге может быть очень длительным. Можно не успеть остановиться перед пешеходами и другими авто. Особенно внимательными и осторожными водителям следует быть на мостах и ​​эстакадах, где вероятность образования локальной скользкости наибольшая», – отметили в Службе автодорог.