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На погашение долгов по зарплате учителям и медикам Кабмин направил 203 млн грн

27.11.19 16:39

Кабинет министров Украины выделил более 200 млн грн на зарплаты медикам и учителям. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в соцсетях по итогам заседания правительства.

В частности он сообщил, что правительство выделило и распределило 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это является одним из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам.

Напомним, что правительство считает неприемлемой ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам зарплаты и обещало вчера, 26 ноября, что перераспределит и направит дополнительное финансирование на выплаты учителям и медикам.

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