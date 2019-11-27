На погашение долгов по зарплате учителям и медикам Кабмин направил 203 млн грн

Кабинет министров Украины выделил более 200 млн грн на зарплаты медикам и учителям. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в соцсетях по итогам заседания правительства.

В частности он сообщил, что правительство выделило и распределило 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это является одним из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам.

Напомним, что правительство считает неприемлемой ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам зарплаты и обещало вчера, 26 ноября, что перераспределит и направит дополнительное финансирование на выплаты учителям и медикам.