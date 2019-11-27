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НВФ обстреляли Марьинку

27.11.19 15:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В зоне боевых действий на Донбассе с начала суток сегодня, 27 ноября, незаконные вооруженные формирований (НВФ) дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки (Донецкая обл.). Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Сообщается, что НВФ открывали огонь в период с 9:00 до 10:30. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет.

«С начала текущих суток по состоянию на 12:30 противник из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил у Марьинки, что на Донецком направлении», – сообщил Праута.

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