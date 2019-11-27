В Славянске подняли стоимость проезда в троллейбусах через суд

В Славянске (Донецкая обл.) опять подняли стоимость проезда в городских троллейбусах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», это произошло из=за ряда судебных решений.

Стоимость проезда в троллейбусах Славянска в этом году менялась дважды. 6 февраля решением городского исполкома стоимость билета выросла на 1 грн и составила 4 грн (было 3 грн). Но это повышение было отменено Донецким окружным административным судом. 9 июля суд вынес отдельное постановление, в соответствии с которым решение исполкома Славянского горсовета от 6 февраля 2019 года № 157 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров городским электротранспортом (троллейбус)» необходимо было привести в соответствие с Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». Причина – нарушение регламента и процедуры утверждения тарифов.

Согласно отдельного постановления Донецкого окружного административного суда, с 5 сентября было временно приостановлено действие тарифа в размере 4 грн – цена опять вернулась к 3 грн.

Как сообщила начальник отдела транспорта и связи Славянского горсовета Римма Макиенко, с 13 сентября по 13 октября исполком провел консультации и публичные обсуждения с общественностью по вопросу установления тарифов на проезд в горэлектротранспорте. Отдельные предложения и замечания в Славянский городской совет не поступили. В соответствии с процедурой, исполком принял новое решение по тарифам – и с 22 ноября в Славянске стоимость проезда в троллейбусах вновь стала 4 грн.

Таким образом, КП «Славянское троллейбусное управление» установлены и действуют следующие тарифы на перевозки троллейбусом:

за разовый проезд одного пассажира – 4 грн;

за перевозку одного места багажа – 4 грн.

После подорожания стоимость проездных на месяц составила:

для граждан – 140 грн;

для служебных поездок работников предприятий, организаций и учреждений – 180 грн;

для учащихся школ и лицеев – 50 грн;

для студентов очной формы обучения – 70 грн.

Повышение стоимости проезда обусловлено тем, что увеличились основные составляющие себестоимости услуг по перевозке пассажиров троллейбусами. Среди них – минимальная заработная плата, электроэнергия, размеры платежа налога на землю и на недвижимое имущество.

Отметим, что сейчас на балансе КП «Славянское троллейбусное управление» находится 15 троллейбусов, которые обслуживают 3 маршрута (один из которых работает по сезонам).

Стоимость проезда на автобусных маршрутах на данный момент осталась прежней – 6 грн (до подорожания в феврале было 5 грн).