На Донетчине за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 13 взрывоопасных предметов

На Донетчине за минувшие сутки, 26 ноября, пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили 13 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в Славянском районе области неподалеку от Новоселовки во время проведения работ по обследованию местности пиротехники обнаружили минометную мину калибром 82 мм, которую изъяли для дальнейшего обезвреживания установленным способом.

«Продолжаются работы по разминированию и в пгт Ольгинка Волновахского района. Вчера в результате проведенной работы было изъято 5 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 минометные мины калибром 50 мм и 3 артиллерийских снаряда калибром 45 мм, которые были изъяты для дальнейшего обезвреживания установленным способом», – сообщили в ГСЧС.

Всего, по данным пресс-службы, были обнаружены и уничтожены установленным способом 13 единиц взрывоопасных предметов. Специалисты пиротехнических работ обследовали территорию на общей площади 2,48 га.