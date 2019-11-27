Жилье для переселенцев и участников АТО/ООС под 3% годовых: Утвержден порядок предоставления кредита

Сегодня, 27 ноября, Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и участниками АТО/ООС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины (Минрегион).

«Изменениями в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" предусмотрена новая бюджетная программа "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и / или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья", с объемом финансирования 200 млн грн», – говорится в сообщении.

Так, сегодня на заседании правительства был утвержден Порядок использования этих средств:

100 млн грн будет направлено для предоставления кредитов ВПЛ;

100 млн грн – для кредитования участников АТО и / или ООС.

Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.

Как сообщается, объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки, так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не более чем 25 или реконструировано не более чем 15 лет назад.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты.

В день заключения кредитного договора заемщик должен уплатить свой взнос не менее 6%.

«Распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами осуществляет Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе. Перечень лиц, которые в текущем году получат кредит, одобряется комиссией, состав которой утверждает Минрегион», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ подчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.