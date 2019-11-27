Нормандский формат: Зеленский не ожидает окончания войны на Донбассе уже «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает от предстоящей встречи в Париже в рамках «Нормандского саммита» больших побед или прекращения войны «завтра». Об этом он заявил сегодня, 27 ноября, во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Я хочу четного понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну», – сказал президент Украины.

Зеленский пока не подтвердил сообщений СМИ о том, что в Париже должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, и сказал, что в случае необходимости встретится и с ним, и с лидерами Германии или Франции.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обговорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию на Донбассе и подготовку к встрече в «Нормандском формате».