Разумков напомнил о «красных линиях» в решении конфликта на Донбассе

Украина принимает дипломатический путь решения конфликта на Донбассе, как единственно возможный. Однако, есть «красные линии»: недопустима торговля своими территориями и гражданами. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 27 ноября, во время открытия 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, сейчас Украина находится в тяжелой ситуации. «Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине идет война, Украина борется на разных фронтах за свою целостность и возврат временно оккупированных территорий», – сказал Разумков.

Он отметил, что принят единственно возможный путь решения ситуации на Донбассе – дипломатический.

«Мы для себя принимаем дипломатический путь как единственно возможный для решения этой проблемы. Это один из приоритетов, которые были указаны президентом нашего государства еще во время избирательной кампании», – отметил он.

«Однако есть "красные линии", которые вы все знаете. Это вопросы, связанные с тем, что не может быть торговли своими территориями и своими гражданами. Это принципиально и, я думаю, что и мы, как депутаты, Верховная Рада, и вы, как представители своих стран очень хорошо понимаете, что нет ничего более ценного, чем граждане государства и земля, на которой они проживают», – подчеркнул Разумков.