Украинские пленные смогут получать средства на правовую помощь ежегодно

Украинцы, лишенные личной свободы, и их родственники смогут ежегодно получать средства для оказания им профессиональной правовой помощи. Соответствующее решение о внесении изменений в Порядок использования средств на указанные цели было принято во время заседания правительства сегодня, 27 ноября, сообщает МинВВОТ.

Уточняется, что таким образом, выплата средств для оказания профессиональной юридической помощи теперь может осуществляться ежегодно: