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Украинские пленные смогут получать средства на правовую помощь ежегодно

27.11.19 17:33

Украинцы, лишенные личной свободы, и их родственники смогут ежегодно получать средства для оказания им профессиональной правовой помощи. Соответствующее решение о внесении изменений в Порядок использования средств на указанные цели было принято во время заседания правительства сегодня, 27 ноября, сообщает МинВВОТ.

Уточняется, что таким образом, выплата средств для оказания профессиональной юридической помощи теперь может осуществляться ежегодно:

  • в течение лишения лица личной свободы;
  • в случае повторного обращения о предоставлении такой помощи как лично, так и через члена семьи, близкого родственника или законного представителя такого лица;
  • а также при наличии в государственном бюджете средств, предусмотренных на такие выплаты.

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