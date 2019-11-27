Суд назначил жителю Краматорска 4 месяца ареста за неуплату алиментов

Суд вынес приговор жителю Краматорска, который злостно уклоняется от уплаты алиментов. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, публичным обвинением в суде первой инстанции доказано, что 39-летний мужчина, будучи в 2017 году осужденным к общественным работам, на путь исправления не стал и за период с июня 2017 года по март 2018 года задолжал средства на содержание своей дочери 2003 года рождения в сумме 2 290 грн. «Несмотря на то, что мужчина продолжает умышленно уклоняться от уплаты алиментов, суд назначил ему наказание, аналогичное предыдущему, то есть не связанное с лишением свободы, с чем категорически не согласилась прокуратура и подала апелляционную жалобу», – говорится в сообщении.

Донецкий апелляционный суд признал аргументированными доводы прокуратуры Донецкой области об отмене приговора Краматорского городского суда, которым жителю Краматорска, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 164 (уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей), назначено наказание в виде 200 часов общественных работ.

Решением апелляционного суда указанный приговор отменен и принят новый, которым осужденному назначено наказание в виде 4 месяцев ареста.

Напомним, что в Украине существует три способа начать взыскание алиментов на ребенка.

Как сообщалось ранее, в Украине более 10 тысяч женщин имеют задолженность по уплате алиментов на детей.