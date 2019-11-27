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Глава ВРУ надеется, что комитеты в «турборежиме» обработают предложения омбудсмена по переселенцам

27.11.19 19:16
Фото: пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины
Фото: пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины

Верховная Рада Украины понимает проблемы, с которыми сейчас сталкиваются пострадавшие от конфликта на Донбассе, и будет делать все возможное для создания более комфортных условий для переселенцев. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков на конференции «Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта» в Киеве, передает пресс-служба Аппарата ВРУ.

«За время конфликта на востоке только по официальным данным уполномоченного ООН по правам ребенка погибли около 150 детей. И это не статистика – это трагедия для каждого из нас. Но чем больше мы будем проводить такие встречи и говорить об этом в мире, тем быстрее мы сможем вернуть мирную жизнь в города, села, дома», – заявил он.

Глава парламента, отметил, что ВРУ работает очень слаженно, и в комитетах ведется непосредственная работа над решением проблемных вопросов переселенцев. «Надеюсь, что после этой конференции коллеги из комитетов в "турборежиме" обработают предложения, которые передаст нам уполномоченная (уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова, – ред). Они подготовят законодательные инициативы, которые мы сможем рассмотреть и принять в стенах парламента», – сказал Разумков.

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