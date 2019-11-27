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Нормандский саммит: Украина выполнила все решения, а ОРДЛО – нет

27.11.19 17:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года. Об этом сегодня, 27 ноября, на своей странице в Facebook по итогам встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решения вопроса водоснабжения в Луганской области.

«Зато со стороны ОРДЛО* нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включая участок российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ "Золотое"», – написала она.

Особенно острой, по ее словам, остается проблема освобождения удерживаемых лиц.

«Таким образом накануне встречи лидеров стран "Нормандской четверки", запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского», – резюмировала Олифер.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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