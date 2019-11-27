В РФ продлили срок расследования по делу украинских военных моряков, – адвокат

В России продлили на 2 месяца срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сегодня, 27 ноября, на своей странице в Facebook сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

«Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков еще на 2 месяца, до 25 января 2020 года», – написал Полозов.

Адвокат отметил, что за этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а также допросить некоего свидетеля. После чего уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ.

«В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись», – добавил Полозов.

Ранее сообщалось, что следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.