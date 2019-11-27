Сайдик: Обмен пленными на Донбассе может состояться «в обозримое время»

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что обмен пленными на Донбассе может состояться «в обозримое время». Об этом он сказал сегодня, 27 ноября, по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает российский ТАСС.

«Ведется действительно очень серьезная работа. Я убежден, что стороны хотят обмена. И я надеюсь, что он еще состоится в обозримое время», – сказал он.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ также заявил, что он «с большой надеждой» смотрит «на встречу в "Нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже. «Надеюсь, что "нормандскую четверку" не будут издалека тревожить боевые действия на Донбассе», – добавил Сайдик.

«В преддверии саммита хочу подчеркнуть, что мы со стороны контактной группы и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные перед нами политическими советниками Нормандского формата. И сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу», – сказал Сайдик.

В целом, по его словам, «развитие событий в последнее время внушает определенный оптимизм».