«Зеленые» тарифы: Зеленский исключил вероятность ретроспективных изменений

Новая власть не будет делать никаких необдуманных шагов, которые бы касались ретроспективных изменений в украинском законодательстве. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках украинско-литовского экономического форума, передает «РБК-Украина».

«Мы уважаем любого инвестора, который уже работает у нас в стране. Это касается всех. Независимо от сектора и направления бизнеса – начиная от ресторанного и до сектора "зеленой" энергетики. Я еще раз хочу подтвердить, что я и моя команда не будет делать никаких поспешных и необдуманных шагов, которые бы касались ретроспективных изменений в нашем законодательстве, которые бы ухудшали условия для ведения бизнеса в стране», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что ожидает значительной активизации инвестиционной деятельности в Украине.

«Отдельно хочу обратиться к представителям всех литовских компаний, которые присутствуют сегодня здесь в этом зале. Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что последние годы литовские компании не только не покинули наш украинский рынок, но и продолжили развивать свои инвестиционные проекты. Мы вам очень благодарны за это», – сказал Зеленский.

Напомним, ранее бизнес призвал отказаться от ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа, который приведет к убыткам для Украины и ухудшит ее инвестиционный климат.

Законодательством Украины гарантировано сохранение «зеленых» тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константина Чижика, принудительного ретроспективного снижения «зеленых» тарифов не будет.