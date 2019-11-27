Назначен уполномоченный по защите государственного языка

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом со ссылкой на Министерство культуры молодежи и спорта сообщает «Радио Свобода».

«Кандидатуру заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) внесло Министерство культуры, молодежи и спорта Украины», – говорится в сообщении.

Сообщается, что Монахова по образованию – педагог, в 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке».