Представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ обсудили разведение войск на Донбассе

Сегодня, 27 ноября, в Донецкой области состоялась рабочая встреча украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщается, обсуждены вопросы выполнения мероприятий в соответствии с планом-графиком на участках разведения № 2 «Золотое» (Луганская обл.) и № 3 «Петровское» (Донецкая обл.). «Руководитель украинской стороны СЦКК Владимир Гаманенко заверил представителей СММ ОБСЕ в полном выполнении взятых обязательств на участке разведения № 2 и проинформировал о ходе выполнения мероприятий на участке разведения № 3. В свою очередь, представитель СММ ОБСЕ подтвердил получение соответствующего письма об окончании всех мероприятий на участке разведения № 2», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе встречи было акцентировано внимание на важность обеспечения безопасности на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), как важного объекта гражданской инфраструктуры.

Также собеседники обменялись оценками ситуации безопасности на участках разведения сил и средств, определили пути дальнейшего взаимодействия украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в Украине.

Как сообщалось ранее, 26 ноября СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом.