Электронные трудовые книжки в Украине: Министр рассказала о преимуществах

Сегодня, 27 ноября, Кабинет министров Украины на очередном заседании одобрил внесенный Министерством социальной политики проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» и постановление КМУ «О введении учета трудовой деятельности работника, физического лица – предпринимателя, физического лица, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, в электронной форме». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила глава ведомства Юлия Соколовская.

«Отныне появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое», – написала она.

По словам министра, введение электронных трудовых книжек имеет ряд преимуществ:

работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа (если потеряли книжку);

пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии;

электронная версия трудовой книжки – это меньше нагрузки на работодателей и самозанятых работников – ФЛП;

решение правительства также упростит поиск и оформление людей на работу;

с принятием этих нормативных актов ведение учета трудовой деятельности работников будет осуществляться в электронной форме. Работодатель будет вносить данные о работнике в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также Соколовская отметила новые возможности, которые откроются с введением электронных трудовых книжек:

это позволит каждому в несколько кликов с помощью электронной подписи получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку;

работники будут уверены, что сведения всегда надежно защищены, а недобросовестный работодатель их не искривит;

когда наступит время оформить пенсионные выплаты – сбор подтверждающих документов будет проходить легко и без хлопот – все данные уже будет знать Пенсионный фонд;

работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и будут иметь всегда достоверную информацию о своих работниках.

«Данные реестра защищены, работодатели будут иметь доступ к данным только тех работников, которые у них работают, а работники – доступ к данным о себе», – уточнила Соколовская.

Кроме того, министр отметила, что государство также позаботилось о тех, кто хочет продолжить вести учет своей трудовой деятельности в бумажном виде. «Если для вас ведения книжки работодателем является определенным ритуалом, то никто не запрещает вам продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге. Но если вы не можете дождаться цифрового формата, то вас никто не заставит ее вести», – заверила она.

Соколовская добавила, что для окончательного воплощения этих изменений нужна поддержка народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующий законопроект.