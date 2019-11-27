Нивелирует энергореформу: Энергетики обеспокоены изменениями в закон «О рынке электрической энергии»

Принятие законопроекта № 2233 о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии», который проголосован Радой в первом чтении, приведет к сворачиванию энергореформы и возвращению ручного регулирования в энергетике. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, передает «Главком».

«Законопроект будет иметь негативное влияние на энергетику Украины. Он также ухудшает условия работы на новом рынке электрической энергии, который заработал после принятия Закона Украины "О рынке электрической энергии"», – отмечается в обращении.

По мнению авторов обращения, положения законопроекта №2233:

отменяют рыночные механизмы, возвращая энергетику страны к ручному регулированию;

отменяют реформу энергорынка;

создают непрозрачные механизмы распределения средств на оплату возложенных специальных обязанностей;

нарушают обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС в части реформирования и развития энергоотрасли.

Для преодоления негативных явлений на рынке электроэнергии и с целью устранения недостатков законопроекта № 2233, Федерация работодателей ТЭК предлагает ряд поправок в законопроект при подготовке его ко второму чтению.

В частности, предлагается:

установить, что поставщиком услуг общественного интереса для обеспечения работы ТЭЦ в течение отопительного сезона 2019-2020 гг. должен быть «Нафтогаз Украины»;

не предоставлять Регулятору права устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка (рынка «на сутки вперед», внутрисуточном рынке и балансирующем рынке).

ограничить право регулятора обязывать участников рынка продавать электроэнергию на рынке «на сутки вперед» объемами, установленными действующей сегодня норме.

Напомним, что 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии"» (№ 2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект № 2233, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может сделать невозможным синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.