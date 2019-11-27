Смертельное ДТП в Славянске: Водителя отправили за решетку

На Донетчине находится под арестом житель Славянска, подозреваемый в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к смертельной аварии. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«26 ноября 2019 года Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей жителю г. Славянска, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины», – сказано в сообщении.

Как установило следствие, 24 ноября этого года 23-летний водитель автомобиля «Volkswagen-Touareg», двигаясь по одной из улиц Славянска с превышением скорости, не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем «Opel-Vivaro», который двигался в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летний пассажир автомобиля «Opel-Vivaro» погиб на месте, а 33-летнего водителя и троих его пассажиров – мужчин 54-х и 59-ти лет и 54-летнюю женщину госпитализировали в городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель «Volkswagen-Touareg» с места ДТП скрылся, однако в тот же день был задержан правоохранителями. На момент задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии.

«До завершения следствия подозреваемый будет находиться за решеткой», – добавили в прокуратуре.