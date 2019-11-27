RU
Все новости

Новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: Опубликован текст постановления

27.11.19 20:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий». Оно размещено в разделе нормативно-правовых актов на Правительственном портале.

«КМУ постановляет внести в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением КМУ от 17 июля 2019 года № 815 (Официальный вестник Украины, 2019 г., № 70, ст. 2446, № 88, ст. 2943), изменения, которые прилагаются», – говорится в сообщении.

Это постановление вступает в силу со дня вступления в силу постановления КМУ от 17 июля 2019 года № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий».

С текстом можно ознакомиться здесь.

Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». Постановление должно было вступить в силу 29 октября 2019 года. Из-за несовершенства документа и возможных существенных осложнений для граждан, МинВВОТ инициировало его отсрочку на месяц, чтобы за это время проработать и внести все необходимые изменения относительно правил пересечения линии разграничения. Одной из важных причин отсрочки начала действия нового Порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк