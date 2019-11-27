Новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: Опубликован текст постановления

Опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий». Оно размещено в разделе нормативно-правовых актов на Правительственном портале.

«КМУ постановляет внести в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением КМУ от 17 июля 2019 года № 815 (Официальный вестник Украины, 2019 г ., № 70, ст. 2446, № 88, ст. 2943), изменения, которые прилагаются», – говорится в сообщении.

Это постановление вступает в силу со дня вступления в силу постановления КМУ от 17 июля 2019 года № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий».

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Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». Постановление должно было вступить в силу 29 октября 2019 года. Из-за несовершенства документа и возможных существенных осложнений для граждан, МинВВОТ инициировало его отсрочку на месяц, чтобы за это время проработать и внести все необходимые изменения относительно правил пересечения линии разграничения. Одной из важных причин отсрочки начала действия нового Порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми.