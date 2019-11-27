Глава ОБСЕ Лайчак намерен посетить Донбасс

В ближайшие два дня, 28-29 ноября, в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила пресс-служба МИДа.

Целью визита главы внешнеполитического ведомства является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ в течение 2019 года и согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации безопасности к вызовам, вызванным продолжающейся российской агрессией против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе.

Программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в Станицу Луганскую (Луганская обл.).

Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинско-словацких отношений.